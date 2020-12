LE SCELTE

ROMA Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha individuato tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. C'è ovviamente spazio per tutte le età e molte esperienze diverse. Trentasei in totale gli insigniti. Tra le donne a cui è stata conferita l'onorificenza al merito ad esempio c'è posto per una diciottenne e per due signore ultra novantenni. Nel primo caso si tratta di Serena Piccolo. È stata scelta, si legge, «per il suo esempio di forza d'animo e determinazione». Affetta da una rara malattia (aplasia midollare) ha potuto essere operata lo scorso agosto grazie a un altro giovane donatore di 25 anni. Nel frattempo ha sostenuto gli esami di maturità, scegliendo di andare in presenza nonostante fosse ricoverata. Ha invece 92 anni Alma Broccoli e diventa Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per «l'impegno profuso, nel corso della sua vita, nella promozione del valore della solidarietà». Da trenta anni - da quando è andata in pensione e ha deciso di dedicarsi al volontariato - è la centralinista della Croce Rossa di Arona. Nell'elenco c'è poi una 24enne, Giovannella Porzio, (Torino), che diventa Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il suo appassionato contributo nell'abbattimento delle barriere fisiche e mentali e nella diffusione di pratiche di inclusione». È infatti affetta dalla malattia rara Charcot-Marie-Tooth che l'ha costretta alla carrozzina dall'età di 10 anni. Enrico Pieri, di 86 anni (Sant'Anna di Stazzema - LU), è invece stato scelto «per l'impegno, di tutta una vita, a favore della tutela della memoria, della diffusione della conoscenza storica e della difesa dei principi alla base della convivenza democratica». Superstite e testimone dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema: aveva dieci anni il 12 agosto del 44 quando, nascosto sotto la scala vide morire per mano nazista i genitori, due sorelle, nonni, zii e cugini.

