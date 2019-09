Le scelte difficili al tempo del doppio governo Ma ora Conte accelera: «Superare Dublino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICAROMAVia le impronte di Salvini dal Viminale, quell'approccio tutto comunicativo e propagandistico non ci sarà più. Ma allo stesso tempo non verrà data alcuna possibilità alla Lega di poter gridare in campagna elettorale che dietro l'angolo c'è una politica dei porti aperti. Si muove su questo doppio binario Giuseppe Conte. A decidere i destini della nave Eleonore e della Mare Jonio sono la magistratura e le strutture sanitarie ma il premier si è attivato subito per redistribuire i migranti e aspetta che si formi il governo...