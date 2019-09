Le scelte democrat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nicola Zingaretti ha deciso: incontrerà Conte solo dopo un chiarimento tra il premier e Di Maio sul tema dei vice. «Noi siamo sulla linea Grillo, abbiamo tolto dal tavolo la vicenda delle poltrone dicendo che non dobbiamo continuare a discutere sui vicepremier. Ora però dobbiamo capire se il Movimento 5 Stelle è sulla linea Grillo, soprattutto se lo è Luigi Di Maio». Chi è vicino al segretario Pd snocciola le ragioni della mossa del mattino, quando Dario Franceschini, che pure era in predicato per uno dei due posti da...