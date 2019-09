Le scelte del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONEROMA È una promessa non mantenuta, un impegno non rinnovato quello che ha fatto decidere al premier Conte di intervenire in maniera così netta sulle questioni sicurezza, riordino delle carriere per forze di polizia e forze armate. Ieri il presidente del Consiglio ha convocato un tavolo, intorno al quale ha messo i ministri dell'Interno Lamorgese, della Difesa Guerini, della Giustizia Bonafede e dell'Economia Gualtieri, e ha assicurato, per quel che riguarda i correttivi del riordino, il rispetto della scadenza della delega (30...