Le scelte dei democrat

IL RETROSCENAROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una conferenza stampa circondato dai vice Andrea Orlando e Paola De Micheli. Dalla sede del partito più loquace della politica italiana arriva un messaggio chiaro: «Faccio un invito a tutti: non twittiamo le fonti, lo hanno detto tutti i dirigenti, Franceschini, Renzi, Gentiloni, il momento è delicato ed è importante che si parli con i fatti. Io le...