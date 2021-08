Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SANZIONITREVISO Hanno tutti detto di non averlo perché non hanno mai fatto il vaccino. Nessuno ha tentato di accampare scuse, nessuno è andato in escandescenza. Davanti all'agente della Polizia locale che chiedeva il Green pass, hanno ammesso di esserne consapevolmente privi. Le prime multe per mancanza del certificato verde toccano a cinque clienti della sala scommesse di via Bixio a Treviso, a pochi passi dallo stadio di calcio Tenni....