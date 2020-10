LE RICHIESTE

ROMA E adesso la domanda principale per molti è: gli operatori economici - bar, ristoranti, catering, eventi - che con le nuove regole vedranno i loro fatturati in picchiata saranno risarciti? A porre la questione con grande veemenza non sono solo i rappresentanti delle varie categorie colpite dal nuovo giro di vite deciso dal governo per contrastare l'impennata dei contagi. La domanda è arrivata anche da molti presidenti di regione, soprattutto quelli del centrodestra. Con Fontana, Zaia, Toti, Fedriga in prima linea. Tant'è che lo stesso Stefano Bonaccini (governatore in quota dem dell'Emilia Romagna) nel suo ruolo di presidente della Conferenza Stato-Regioni ha evidenziato che il parere dato dai governatori sul Dpcm è condizionato. Bonaccini in una nota ricorda i tre punti sollevati e le relative richieste: «prevedere adeguate forma di ristoro per i settori e le attività economiche interessati dalle limitazioni introdotte dal decreto; chiarire e circostanziare al meglio gli ambiti del concetto di festa su cui si soffermano alcune disposizioni del provvedimento; verificare le misure previste in relazione agli aspetti sul trasporto pubblico locale». Senza un ristoro economico - attacca il governatore della Lombardia Attilio Fontana - molte delle attività penalizzate dal nuovo pacchetto di limitazioni, «rischierebbero di chiudere per sempre. Abbandonare a se stessi questi imprenditori e lavoratori sarebbe inaccettabile». «Nulla di quello che abbiamo proposto è stato recepito» lamenta Giovanni Toti, governatore della Liguria, che auspica «che il governo preveda adeguate misure di compensazione» per gli operatori economici e i loro lavoratori danneggiati. Toti in particolare si sofferma sul business dei fiori d'arancio: «I matrimoni sono feste che si organizzano con grande anticipo, dev'esserci una clausola di salvaguardia che consenta sia alle persone di recuperare i soldi che hanno anticipato, sia ai locali e ai musicisti di avere un risarcimento: su questo abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo urgentissimo con il governo». «Dietro ad ogni provvedimento restrittivo nei confronti di alcune attività, ci deve essere un provvedimento economico per quella attività. Molte imprese sono allo stremo. In questo provvedimento però non c'è traccia» rincara il presidente del Veneto, Luca Zaia. Molto duro anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «Nel nuovo Dpcm ci sono delle contraddizioni molto importanti, come per esempio la questione delle feste, che sono vietate nel pubblico e nel privato: se uno va al ristorante per mangiare può farlo, mentre se va con la torta e i regali in teoria non può farlo». Non piace a molti governatori nemmeno l'ipotesi, per ora soltanto ventilata dal governo, di ridurre la capienza del trasporto pubblico locale senza adottare contemporaneamente la didattica a distanza almeno per le classi superiori.

Tornando agli aiuti economici, il governo non chiude alla possibilità di nuove misure. «Ne stiamo discutendo. Si sta ragionando, noi le nostre imprese le vogliamo aiutare come abbiamo già fatto in passato» fa sapere Stefano Buffagni, viceministro M5S dello Sviluppo economico. E anche Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, tiene a ricordare che «i Dpcm non possono contenere misure economiche», però «il governo continuerà a sostenere le attività produttive».

RISCHIO COLLASSO

Di certo, se le stime diffuse ieri dalle varie categorie dovessero avverarsi, per molti settori davvero c'è il rischio collasso. «Il mondo dei matrimoni in Italia conta 46 mila aziende, quest'anno avrebbero dovuto svolgersi 213mila matrimoni: l'87% è stato annullato o ricollocato nei prossimi anni. Del 13% rimasto ora con il limite dei trenta invitati ci sarà un'ulteriore decurtazione» fa i conti il presidente di Assoeventi Michele Boccardi. Solo «nel prossimo fine settimana - gli fa eco Serena Ranieri, presidente di Federmep-matrimoni - erano previste oltre cinquemila cerimonie, tra matrimoni, comunioni, battesimi. Eventi che saranno annullati o limitati a pochi intimi». E poi il settore della ristorazione. Per Confartigianato la sospensione del servizio al banco dopo le 21 per bar, pasticcerie, pizzerie al taglio e gelaterie «provocherà un crollo del fatturato in media del 50% con punte dell'80%». A rischio - aggiunge Fiepet (Federazione esercenti pubblici e turistici) di Confesercenti - sono «migliaia di imprese», che hanno «già perso un miliardo di euro nell'ultimo mese» a causa dell'effetto annuncio della nuova stretta e che ora potrebbero vedere i loro fatturati in calo di un ulteriore 40%.

Giusy Franzese

