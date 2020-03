LE RICADUTE DEL BLOCCO

VENEZIA Sono 77.700 le imprese artigiane del Veneto che dovranno rimanere chiuse dalla mezzanotte di oggi 25 marzo 2020, IL 61,6% delle imprese regionali. Ed è scattata la corsa alle prefetture per capire le nuovi classificazioni dei codici Ateco sulle attività ancora permesse.

Secondo l'Osservatorio della Confartigianato Imprese Veneto sono 188.352 gli addetti a casa, il 57,5% del totale dell'artigianato veneto. «Lo stillicidio di decreti e una possibile ulteriore modifica agli elenchi dei codici Ateco che devono chiudere - afferma Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Veneto - rischiano di accrescere l'insicurezza e il senso di smarrimento di quanti nella difficoltà continuano ad operare garantendo servizi fondamentali. È fondamentale che nelle prossime ore il Parlamento - spiega -, in fase di conversione del decreto Cura Italia, accolga il più possibile gli emendamenti proposti dalla Confartigianato e tenga conto anche di queste ulteriori nuove limitazioni».

Diverse migliaia e in crescita, le aziende del Veneto che, non rientrando nel Decreto sulle attività essenziali, hanno chiesto alle Prefetture di proseguire la produzione perché collegate in filiera alle fabbriche di prodotti necessari all'emergenza sanitaria. Solo nella provincia di Venezia - riferisce la Prefettura - sono giunte circa 1500 richieste, tutte sub judice, perché dovranno essere sottoposte a controlli da parte della Guardia di Finanza e delle Camere di Commercio. Un altro migliaio le ditte che hanno fatto analoga domanda in provincia di Vicenza. Ma i numeri, sottolineano le associazioni imprenditoriali, sono in continua evoluzione. Difficile quantificare per ora le aziende che, invece, hanno chiesto di cambiare il loro codice Ateco perché stanno riconvertendo le linee su prodotti medicali o di protezione individuale, come mascherine, e tute mediche. Tra i maggiori brand del tessile-moda in Veneto, hanno annunciato l'avvio della produzione di mascherine e camici il gruppo veronese Calzedonia, e le vicentine Marzotto e Forall Pal Zileri.

In tutt'Italia sarebbero decine di migliaia le aziende che fino all'ultimo minuto hanno inviato comunicazioni in cui dichiarano di essere regolarmente operative o perché rientrano tra le attività consentite, malgrado l'emergenza sanitaria, o perché le loro produzioni sono necessarie per non fermare la filiera delle imprese che possono continuare ad operare. Si tratta dunque di imprese che non rientrando nella lista delle attività essenziali stilate dal governo nel decreto dello scorso 22 marzo, hanno dunque chiesto alle Prefetture di proseguire la produzione. A Torino, su 270mila aziende complessivamente registrate alla Camera di Commercio, 122 mila rientrano tra quelle che in base ai codici Ateco (la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat) possono lavorare. Queste aziende occupano 400mila lavoratori, cioè oltre la metà dei 700 mila complessivi.

Domande che restano al momento tutte sub iudice, perché dovranno essere sottoposte a controlli da parte della Guardia di Finanza e delle Camere di Commercio. E in Sardegna migliaia di imprese artigiane stanno consegnando alla protezione civile i loro dispositivi di protezione, mascherine, guanti, camici, occhialini inutilizzati.

