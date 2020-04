IL BOLLETTINO

VENEZIA Sono dati altalenanti. Ed è la dimostrazione che l'allerta coronavirus non è ancora finita, che probabilmente bisognerà continuare a osservare le restrizioni ancora per un po' e che la morte del virus deve ancora arrivare. A livello nazionale sono infatti aumentati non solo i contagi (e questo potrebbe essere la conseguenza della campagna dei tamponi), ma anche le vittime. E questo è successo anche in Veneto, dove l'unico dato positivo è il calo dei pazienti ricoverati in rianimazione.

ITALIA

Mentre la Johns Hopkins University ha reso noto che sono oltre un milione e mezzo le persone contagiate dal coronavirus nel mondo con ben 87.706 morti, di cui oltre 15mila negli Stati Uniti, in Italia i dati diffusi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli sono i seguenti: calano ancora i pazienti in terapia intensiva (-88) e nei reparti (-86); aumentano i pazienti in isolamento domiciliare (+8%); in tutto le persone positive sono 143.626 con 4.204 nuovi casi a fronte dei 3.836 di mercoledì; sono in aumento anche i decessi, ieri ce ne sono stati 610 mentre il giorno prima erano stati 542; infine i guariti ieri sono stati 1.979.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.497 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 2.873 in Campania, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d'Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise.

«Non dobbiamo allentare la guardia, non dobbiamo pensare che abbiamo vinto la battaglia contro il virus. Dobbiamo continuare ad adottare comportamenti responsabili e limitare gli spostamenti», ha detto Borrelli che ha ringraziato il ministro dell'Interno, le forze di polizia e le polizie municipali per i controlli.

VENETO

In Veneto è stata superata la soglia dei 13mila positivi. Ma è il dato delle terapie intensive, dove si sono liberati altri 19 posti letto nell'arco di ventiquattr'ore, l'elemento positivo dell'ultimo bollettino sul coronavirus. Salgono ancora i nuovi positivi (+198), per un totale di 13.086 infetti dall'inizio dell'epidemia. Coloro che presentano tuttora il contagio sono 10.497. Il report della Regione segnala 34 vittime in più, rispetto a mercoledì, per un totale che si avvicina agli 800 deceduti (784, comprese le morti nelle case di riposo. Considerando solo gli ospedali le vittime sono state complessivamente 704 più 13 nelle strutture ospedaliere di comunità). Insieme con le terapie intensive - dove a ieri sera erano 258 i ricoverati - è in calo la pressione (-9) anche nei reparti Covid in area non critica, che ospitano 1.521 pazienti. Il governatore Luca Zaia ha detto che ci sarà una «impennata dei positivi» perché «i tamponi ora vengono processati».

Da segnalare il nuovo sorpasso di Verona su Padova: il cluster scaligero presenta 3.090 casi positivi (3.069 nel Padovano) e il record assoluto di vittime: 227. Il maggior numero di negativizzati virologici è invece nel Veneziano, con 398 casi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati di positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono a ieri 2.299, con un incremento di 81 unità rispetto a mercoledì. I pazienti totalmente guariti sono 410, mentre quelli clinicamente guariti (persone senza più sintomi, cioè, ma non ancora negativi al tampone) sono 328. Sono 2 i decessi in più rispetto alla comunicazione dell'altro giorno, che portano a 171 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione. Per quel che riguarda i decessi, quello di Trieste (con 89 morti) è il territorio più colpito, seguito da Udine (50), Pordenone (29) e Gorizia (3). Scendono a 37 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 167 e le persone in isolamento domiciliare sono infine 1.186.

Alda Vanzan

