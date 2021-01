LE REGOLE

VENEZIA Un alunno si becca il coronavirus? Tutti i suoi compagni a casa, senza neanche più fare il tampone di controllo. Il test, semmai, verrà fatto al termine della quarantena, dieci giorni di isolamento fiduciario. Il che vale per tutti: bimbi degli asili, delle elementari, delle medie. La Regione Veneto ha modificato infatti il protocollo per il trattamento dei contagi da coronavirus anche per le scuole elementari, a partire dalla seconda classe, e per le scuole medie. La decisione, illustrata ieri dalla responsabile del Dipartimento Prevenzione Francesca Russo, è stata presa a fronte dell'aumento del 30% circa dei casi secondari, riscontrato in regione da novembre a oggi.

IERI

Le vecchie Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia, risalenti a ottobre, prevedevano due differenti metodiche: se c'era una positività in una classe delle scuole materne o della prima elementare, l'intera classe finiva in quarantena. A partire dalla seconda elementare, invece, nel caso di una positività si facevano i tamponi a tutti gli altri compagni di classe e se erano tutti negativi continuavano ad andare a scuola. «Ma non potevano andare dai nonni o fare attività sociale, niente partita di calcio o feste dagli amici, potevano solo andare a scuola», ha specificato la dottoressa Russo.

OGGI

Le nuove Linee di indirizzo allegate all'ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia lunedì 4 gennaio, equiparano tutte le scuole, non c'è cioè più differenza tra materne, elementari, medie. Ossia: se un alunno viene trovato positivo al coronavirus, dovrà stare a casa lui e dovranno stare a casa i suoi compagni. In pratica, si chiuderà l'intera classe. La decisione verrà comunicata dalla scuola alle famiglie e scatterà, ove possibile, la didattica a distanza. Testuale dalle linee guida: Per la classe sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (Dad); per gli insegnanti e operatori individuati come contatti scolastici sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (Dad). Per i genitori dei più piccoli si porrà la scelta: stare a casa dal lavoro o trovare una baby sitter.

L'ISOLAMENTO

Quanto durerà l'isolamento fiduciario? Non due settimane, ma dieci giorni. Per tutti: asili, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie dei primo e secondo grado. Il protocollo specifica che in caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena bisognerà contattare il proprio medico curante. Al temine della quarantena, e cioè al decimo giorno, tutti gli alunni verranno sottoposti a tampone. Occhio: tampone molecolare, non test rapidi antigenici. E se una famiglia si opponesse all'esecuzione del tampone? Non è una ipotesi peregrina, già adesso - ha riferito il presidente della Regione - ci sono genitori che non vogliono far fare l'esame ai propri figli. In tal caso sarà il medico di base a valutare le condizioni di salute del bambino: in assenza di sintomi l'alunno potrà tornare a scuola il quattordicesimo giorno. Se invece saranno presenti sintomi, bisognerà aspettare che questi scompaiano.

Dopodiché potrebbero esserci casi particolari. Ad esempio: casi positivi in classi diverse della stessa scuola. In questo caso sarà il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) a valutare l'opportunità di attuare misure aggiuntive, non ultimo l'esecuzione di tamponi direttamente a scuola. E i genitori dei bambini messi in quarantena perché compagni di classe di un positivo, come dovranno comportarsi? Se il loro figlio non è positivo, per loro niente isolamento fiduciario.

LE PERPLESSITÀ

Al riguardo sono già sorte perplessità: cosa succede se a risultare positivo è un insegnante che fa lezione in più classi? Si chiude tutta la scuola? La segnalazione arriva da un docente di Musica di una secondaria di primo grado di Mestre: «Gli insegnanti di scuola media entrano più volte alla settimana in molte classi e la compresenza con alunni positivi è estremamente frequente. Non sarebbe opportuno il tampone rapido per i docenti ogni volta che entrano in una classe con alunni positivi?».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA