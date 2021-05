Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REGOLEROMA Saranno quasi 9 milioni secondo Federalberghi gli italiani che approfitteranno del ponte del 2 giugno per concedersi un primo assaggio di vacanze. La quasi totalità, pari al 99,3% rimarrà in Italia. Di questi, il 69,6% si muoverà all'interno della regione di residenza, il 22,5% si sposterà in qualche regione vicina, il 5,5% invece farà un viaggio un po' più lungo. «Per quanto si tratti di un valore inferiore rispetto...