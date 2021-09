Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REGOLEROMA Il ministro della Salute, Roberto Speranza, con una nuova circolare prova a mettere un po' di ordine sul fronte dei test salivari e dei vaccini per le donne in gravidanza e in allattamento. Ebbene, in base alle nuove disposizioni, i test antigenici rapidi salivari non sono validi per ottenere il Green pass, mentre sono idonei i test salivari molecolari che possono essere usati anche per lo screening per i bambini nelle scuole....