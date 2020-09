LE REGOLE

ROMA Il grosso dei fondi, quelli del Recovery and resilicence facility, (il principale braccio del meccanismo messo in moto dall'Europa) non potranno arrivare prima di metà 2021, anche se il nostro Paese sfrutterà la possibilità di ricorrere al pre-finanziamento in misura di quasi 20 miliardi. Tuttavia come ha ricordato lo stesso commissario Paolo Gentiloni, ascoltato ieri in Parlamento, il progetto approvato a luglio dai capi di Stato e di governo dell'Unione comprende anche altri strumenti, che in qualche caso potrebbero essere utilizzati in tempi relativamente più rapidi. Si tratta per esempio del fondo denominato React Eu che dopo gli aggiustamenti decisi per trovare il compromesso con il Paesi frugali vale 47,5 miliardi, tutti in sovvenzioni a fondo perduto. L'obiettivo specifico è assicurare continuità tra gli strumenti di emergenza messi in campo dalla Ue nell'immediato per tamponare gli effetti della crisi Covid e le politiche di coesione di lungo periodo, che attendono l'attuazione del piano per gli anni 2021-2027.

Dunque React Eu si pone nella linea dei fondi strutturali destinati alle aree meno sviluppate del Continente, come ad esempio il Mezzogiorno italiano, con la finalità di rimediare agli effetti negativi della pandemia sui programmi ordinari. I target concreti in questo periodo complicato sono la robustezza dei sistemi sanitari nazionali, la tutela dell'occupazione in particolare per le fasce più giovani, il contrasto alla povertà, il sostegno alle piccole e medie imprese. Il tutto sempre in una chiave di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile. Si tratta insomma di alleviare l'impatto della recessione indotta dal coronavirus in particolare nelle aree più colpite.

LA DISCUSSIONE

Gentiloni ha ricordato che questo fondo darà disponibile «già nell'ultimo trimestre del 2020» e che «l'allocazione di questi 47 miliardi è in corso di discussione esattamente in questi giorni». La commissione si è già attivata alla fine di luglio inviando una lettera ai ministri interessati dei vari Paesi europei (per l'Italia il responsabile del Mezzogiorno Provenzano). La richiesta è quella di mettere a punto i relativi progetti al più presto. Lo stesso Provenzano nelle settimane scorse aveva accennato alla possibilità di usare queste risorse per finanziare il meccanismo di decontribuzione messo a punto per le Regioni meridionali, che prevede il taglio del 30 per cento degli oneri a carico delle imprese. Il React Ee, per esplicita decisione del Consiglio europeo, prevede anche la possibilità di utilizzare i fondi per le spese già sostenute dai vari Paesi a partire dal febbraio 2020, in relazione alla risposta all'emergenza.

Meccanismo del tutto diverso è quello del pre-finanziamento per un importo pari a carica il 10 per cento delle risorse del fondo principale, il cosiddetto Recovery and resilicence facility. Per l'Italia l'anticipo potrebbe valere un po' meno di 20 miliardi, in parte in sovvenzioni in parte in prestiti. Sono le prime risorse che arriverebbero a destinazione ma comunque, come ha ricordato lo stesso Gentiloni, questo non potrebbe avvenire se non alla fine del primo semestre del prossimo anno. I progetti possono essere presentati a partire dal 15 ottobre (l'Italia intende farlo in concomitanza con l'invio a Bruxelles dello schema della manovra) ma di fatto saranno analizzati compiutamente solo a partire dal prossimo gennaio. E altri mesi serviranno per tutte le successive fasi di implementazione della procedura.

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA