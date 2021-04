Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REGOLEROMA A Pasquetta niente gita fuor iporta con gli amici. È il sacrificio più grosso imposto dal Covid-19 per le feste pasquali in rosso. Già perché l'Italia sarà in fascia rossa anche oggi e domani il che significherebbe - con le eccezioni che vedremo - che sarebbe vietato persino uscire di casa. Per fortuna le norme disposte dagli ultimi due decreti governativi preservano un minimo di libertà personale, a partire dalla...