ROMA Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ha indicato nel completamento del piano vaccinale uno degli obiettivi prioritari del programma. Ieri sera, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato i ministri (Speranza e Boccia) e il commissario Arcuri, è stato fissato un obiettivo ambizioso: 14 milioni di dosi somministrate entro fine aprile (2 a febbraio, 4 a marzo, 8 nel mese successivo).

Le Regioni hanno anche trovato un accordo sulla distribuzione delle fiale: nella prima fase sarà in proporzione al numero di ultraottantenni assistiti in ogni regione, in quelle successive invece sulla base della popolazione. Resta però uno scoglio: il vaccino di AstraZeneca, la cui prima fornitura è attesa tra sette giorni, sarà riservato solo agli under 55, come suggerito da Aifa (agenzia italiana del farmaco). Questo complica l'operazione di vaccinazione, perché di fatto le Regioni dovranno instaurare due canali: uno per i vaccini di Moderna e Pfizer riservati agli anziani, l'altro per AstraZeneca destinato ai più giovani. Il flusso dei vaccini di Moderna e Pfizer completerà la fase 1, con operatori sanitari, rsa e ultra ottantenni (oltre 6 milioni di persone), per poi cominciare la 2: persone «estremamente vulnerabili» (2.083.609), anziani tra 75 e 79 anni (2.644.013), tra i 70 e i 74 anni (3.324.360), persone «vulnerabili under 70» (5.865.335), tra i 60 e i 69 anni (3.776.891), tra i 55 e i 59 anni (2.174.589). Improbabile che si finisca prima dell'estate. Binario differente per AstraZeneca che partirà con 3,8 milioni di vaccinati under 55, attingendo dal personale scolastico docente e non docente (1,1 milioni), forze armate e di polizia, detenuti e agenti penitenziari, luoghi di comunità civili e religiosi e servizi essenziali.

Le Regioni hanno insistito perché si cerchino alternative, a partire dal russo Sputnik 5. Ma l'Italia - ha spiegato Speranza - aspetterà il nulla osta Ema (agenzia del farmaco europeo).

