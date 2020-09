IL CASO

ROMA Da Rovigo a Mazara del Vallo: lungo lo Stivale e nelle isole riaprono i reparti Covid. Strutture che avevano retto l'urto della prima ondata e che da settimane non vedevano più un paziente, ricominciano, dolorosamente, a popolarsi, come nei primi giorni della pandemia. Altre ancora, realizzate proprio in vista della temuta second wave, di un ritorno su larga scala dei contagi, schiudono le porte solo adesso. Anche se nessuno se lo sarebbe augurato. Mentre i casi si moltiplicano in tutta Italia, marciando al ritmo di quasi 2mila contagi accertati al giorno (ieri un lieve calo, 1.869 positivi), le Regioni si attrezzano per gestire l'impatto di una fase dai contorni ancora sconosciuti. Una cosa è certa: i pazienti gravi, che hanno bisogno di un ricovero, aumentano a un ritmo vertiginoso: +160% in un mese. Erano 1.055 il 26 agosto, ieri erano quasi il triplo: 2.746. Senza contare i 247 malati in rianimazione.

In Emilia-Romagna, i posti letto Covid si moltiplicano all'ordine del giorno. Giovedì a Modena, per la prima volta dopo due mesi, alcuni pazienti Covid sono stati portati nella terapia intensiva del Policlinico. Pochi giorni prima, a Cesena l'ospedale Bufalini aveva riaperto un reparto dedicato ai malati di Covid-19: era chiuso da luglio. In Campania giovedì ha riaperto il Covid Center dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. In Liguria, venerdì uno dei due reparti di Geriatria del Galliera, a Genova, è stato trasformato in «Geriatria Covid», solo per anziani affetti da coronavirus. Il policlinico San Martino, sempre a Genova, sta riaprendo un reparto Covid in una struttura allestita ad aprile, in pieno lockdown. In Lombardia, a Como, venerdì sono stati riattivati 10 posti letto all'ospedale Villa: il reparto di malattie infettive del Sant'Anna era pieno.

Nel Lazio, già dalla fine della fase 1, la Regione ha messo in piedi un meccanismo «a fisarmonica», che si allarga o si restringe, come posti letto, a seconda della curva dell'epidemia. Dato che i bollettini annotano 200 casi al giorno da una settimana, nei principali hub Covid è scattato un primo potenziamento: all'istituto Spallanzani i pazienti ricoverati sono 127, 14 in terapia intensiva. Un mese fa, il 26 agosto, erano 74 i ricoverati, 4 in rianimazione. «Al presidio Columbus avevamo 20 ricoverati a fine agosto, ora i posti letto occupati sono 109, più 17 in terapia intensiva», racconta Rocco Bellantone, direttore del governo clinico del policlinico Gemelli, il Covid 2 Hospital di Roma. Qui la fisarmonica si può allargare fino a 120 posti di degenza ordinaria, più 59 di terapia intensiva. Al policlinico Umberto I, la zona del pronto soccorso per i casi «lievi» è stata appena sgomberata per far posto ai letti dei pazienti Covid.

L'ALLERTA

Martedì, con i casi di coronavirus arrivati a 2.390 in tutta la Sicilia, l'azienda sanitaria di Trapani ha riattivato il reparto Covid dell'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, allestito proprio in vista di una possibile seconda ondata.

In Trentino, da una settimana, l'assessora Stefania Segnana ha prospettato la riapertura di un reparto Covid «per essere pronti a un eventuale aumento dei ricoveri».

In Veneto, a Rovigo, già a inizio settembre, ha riaperto il Covid Hospital di Trecenta, 80 posti letto. L'Ulss Euganea conta sempre sull'ospedale di Schiavonia che ha fatto fronte alla crisi nei mesi più difficili. A Treviso sono pronti 80 posti al Ca' Foncello, più qualche decina a Vittorio Veneto e Montebelluna. L'Ulss veneziana, invece, rinvia l'eventuale decisione all'aggravarsi del contagio, mentre a Verona Borgo Trento è appena scattato il piano per l'allestimento di un reparto per le emergenze.

Come spiega Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, «durante la prima ondata sono stati predisposti molti presidi che ora si stanno riattivando». Crisanti è convinto «che l'Italia sia preparata, anche se oggi il sistema non è sotto stress. E speriamo non lo sia mai». Il virologo vede «applicato in tante regioni il modello che avevamo messo in atto in Veneto, modello più esteso del classico contact tracing, perché prevede di realizzare controlli non solo ai contatti stretti di un contagiato ma a tutta la cerchia delle possibili interazioni». Questa, aggiunge, «è anche la ragione per cui stiamo trovando moltissimi asintomatici. Altri Paesi sono in una situazione fuori controllo. Da noi sarà importante capire gli effetti della riapertura delle scuola: li vedremo tra un paio di settimane». Altri reparti sono pronti a riaprire.

Lorenzo De Cicco

