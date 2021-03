Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Con un Rt, l'indice di velocità del contagio, leggermente inferiore alla mitica quota 1, da lunedì il Lazio dovrebbe tornare in fascia arancione permettendo a centri commerciali e negozi di abbigliamento di riaprire. La Lombardia invece secondo valutazioni che trapelano dalla stessa Regione, lunedì dovrebbe restare in rosso, fascia nella quale approderà forse oggi stesso per propria decisione la Valle d'Aosta di fronte ad una...