LE REGIONALIPORDENONE Affluenza sotto il 50%, la più bassa di sempre in Friuli Venezia Giulia. Il ponte del primo di Maggio, con il massiccio e prevedibile esodo delle famiglie verso le mete turistiche non ha certo favorito l'affluenza alle urne nell'unica giornata di apertura dei seggi per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. Tanto che molti, nel centrodestra, insinuano che la data sia stata scelta a bella posta per frenare l'affluenza visto che i sondaggi allargavano il vantaggio di Lega e Cinquestelle a misura del numero di...