LE REAZIONI VENEZIA Trancianti. Definitivi. Giancarlo Galan - che ancora non

LE REAZIONIVENEZIA Trancianti. Definitivi. Giancarlo Galan - che ancora non sapeva della morte dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova - si ferma un attimo. Pensa e sentenzia: «Quando muoiono diventano tutti eccezionali e santi, in questo caso io posso solo stare zitto». Una frase, ma che l'ex Doge del Veneto pronuncia lapidaria. Lui, da parlamentare, era finito in carcere per le mazzette legate al sistema Mose e al Cvn. Come Galan, anche Renato Chisso, già assessore al Trasporti della Regione Veneto, era stato arrestato nel fulgore...