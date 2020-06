LE REAZIONI

VENEZIA Non è solo la Regione: è anche l'Università di Padova a indignarsi per l'impugnazione della legge deliberata ieri dal Consiglio dei ministri. «Siamo profondamente stupiti e delusi», dichiara il rettore Rosario Rizzuto. L'annuncio del ricorso alla Consulta ha infatti colto tutti di sorpresa, considerando il fatto che due mesi fa il testo era stato approvato all'unanimità dall'aula di Palazzo Ferro Fini.

Secondo il Bo, la decisione di Palazzo Chigi evidenzia un'incongruenza. «L'attivazione del corso afferma Rizzuto risponde ad una precisa volontà del ministero dell'Università e della Ricerca, che ha chiesto in questi anni agli atenei di aumentare i numeri relativi alla formazione di nuovi medici. Oltretutto stiamo parlando di un progetto che ha già ottenuto l'accreditamento formale della sede proprio dallo stesso ministero». Il rettore entra anche nel vivo dei rilievi di incostituzionalità, escludendo illegittimità in tal senso: «L'efficace collaborazione fra Università e Regioni su questo obiettivo non appare certo violare le competenze statali, ma anzi sostiene un importante impegno a favore dei futuri medici e del sistema sanitario, un impegno la cui importanza è risultata evidente anche nella recente emergenza dovuta alla pandemia Covid-19».

Il percorso della legge proposta dalla Giunta, di cui era stata relatrice la zaiana Sonia Brescacin, era stato caratterizzato da una notevole trasversalità. Il testo era stato licenziato dalla commissione Sanità il 19 marzo, con la sola astensione del dem Claudio Sinigaglia, che ne era così diventato il correlatore nella plenaria del Consiglio regionale il 7 aprile. In quell'occasione il progetto era stato quindi approvato con numeri visti raramente in questa legislatura: su 51 eletti, avevano votato in 50 e tutti i 50 avevano detto sì. Il presidente leghista Roberto Ciambetti è furioso: «Durante l'emergenza in Italia sono stati mandati in prima linea medici neolaureati. Abbiamo bisogno di sboccare i corsi di specializzazione, mentre nell'intera sanità c'è un autentico bisogno di professionisti, ma Roma che fa? Impugna la legge del Veneto che apriva corsi di laurea in una regione dove le Università hanno raggiunto livelli di eccellenza. Queste prese di posizione confliggono con la logica». Il capogruppo leghista Nicola Finco fa notare un'altra anomalia: «Il fondo sanitario viene già legittimamente utilizzato per finanziare i contratti di formazione specialistica dei medici, finanziando così la formazione sul campo in sede ospedaliera, e quindi a maggior ragione appare legittimo utilizzare lo stesso fondo per assicurare il finanziamento dei percorsi nella fase immediatamente precedente quella della formazione specialistica».

