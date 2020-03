LE REAZIONI

VENEZIA «Non commento le parole del presidente Luca Zaia, lo farò in modo riservato. Mi preme solo far sapere ai dipendenti, agli ospiti e ai loro familiari che le strutture per anziani non abbandoneranno nessuno. Come i soldati in guerra, difenderanno i loro anziani fino all'ultimo giorno».

Roberto Volpe, presidente dell'Uripa, l'ente che riunisce la maggior parte delle case di riposo per non autosufficienti del Veneto, preferisce evitare la polemica anche se le parole del governatore Zaia hanno creato non poco subbuglio: «Le case di riposo non dipendono dalla Regione - ha detto Zaia - Sono comunali o private, hanno dei consigli di amministrazione, potevano pensarci loro a comprare le mascherine». Il risultato? Raccontano che molti, nelle case di riposo, si siano sentiti abbandonati. Sconforto, ma anche rabbia.

A Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale, c'è chi ricorda infatti che appena scoppiata l'emergenza il problema delle case di riposo era stato sollevato e che alla Regione era stato fatto presente che gli ospiti delle case di riposo «risultano la categoria di popolazione più a rischio» essendo concentrata in un «numero consistente» sotto le stesse quattro mura.

LA LETTERA

Tant'è che in una lettera al direttore della Sanità e del Sociale Domenico Mantoan e all'assessore Manuela Lanzarin la stessa Uripa aveva fatto presente che l'ordinanza del 23 febbraio del ministro Speranza e del governatore Zaia, laddove diceva che le Rsa per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti, aveva fatto riferimento a queste strutture in modo troppo marginale. Ed era stata Uripa a indicare di sospendere il servizio dei centri diurni. Risposte? A quanto risulta, nessuna.

Dure le critiche da parte dell'opposizione. «Trovo incredibile - ha detto il consigliere regionale Claudio Sinigaglia (Pd) - che la Regione non intervenga per sopperire alla momentanea indisponibilità di personale presso la casa di riposo di Merlara in un momento di emergenza come questo. Non può far finta di nulla e girarsi dall'altra parte anche perché ha prosciugato il bando degli Oss, gli operatori sociosanitari, fatto appositamente per le case di riposo, per necessità ospedaliere». E Orietta Salemi (Civica per il Veneto): «Zaia sa che gli enti che lui definisce a partecipazione comunale sono soggetti giuridici che rispondono a una programmazione regionale, come tutte le strutture accreditate e in convenzione? In una parola non sa che posti letto, larga parte dei presidi in uso, impegnative, autorizzazioni dipendono dalla Regione? E ancora: il presidente sa che questo universo assistenziale si regge sulla sussidiarietà con la rete delle strutture del terzo settore sociale cattolico e della cooperazione, che gestiscono gran parte dei servizi assistenziali del Veneto?».

