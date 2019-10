CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVENEZIA «Nemmeno i morti cambiano le cose in polizia». È amaro il commento di Maurizio Cesarotto, l'ex poliziotto rimasto paralizzato dopo un conflitto a fuoco nel 1993 a Olmo di Creazzo (Vicenza) insieme al collega Loris Giazzon, morto sul colpo. «Alla notizia della sparatoria a Trieste ho detto: ecco, gli daranno la medaglietta, il pezzo di carta poi dopo un anno, un anno e mezzo, già non ricorderà più nessuno». Giazzon racconta: «Sono sulla sedia a rotelle da 26 anni, da 5 in casa, sono stato operato 4 volte tra piaghe e...