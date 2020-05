LE REAZIONI

VENEZIA Luca Zaia può cantare vittoria: «È passata la nostra linea, un metro per tutti. Questa è l'autonomia differenziata, l'abbiamo conosciuta con il coronavirus». Le linee guida dell'Inail che per giorni hanno fatto discutere finiscono in cestino («Ma no, sono state comunque un utile lavoro, solo che non hanno pregnanza giuridica»), non c'è stata neanche l'ipotizzata terza via (alcune Regioni con i propri protocolli, le altre con quelli dell'Inail) perché alla fine tutte hanno recepito la proposta della Conferenza delle Regioni mutuata dal testo veneto ed emiliano e su quelle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive c'è stato il placet del presidente del Consiglio dei ministri. «Un accordo di straordinaria importanza, ora possiamo dar vita a una differenziazione territoriale basata sulle situazioni sul campo», ha detto il sottosegretario agli Interni, Achille Variati.

Il leghista Zaia ha vinto. E con lui ha vinto il dem Stefano Bonaccini, che oltre a guidare l'Emilia Romagna presiede la Conferenza delle Region. I due hanno fatto fronte comune e l'hanno spuntata. Al netto delle ordinanze che i singoli governatori emaneranno dopo aver preso visione dell'atteso nuovo Dpcm di Conte, da domani, lunedì 18 maggio, con due settimane di anticipo rispetto ai tempi dettati da Palazzo Chigi, riaprirà (quasi) tutto. Le spiagge. I ristoranti. I barbieri, le parrucchiere e le estetiste. Le palestre e le piscine. Ovviamente i negozi. Ma è una vittoria che comporta un considerevole carico di responsabilità. Perché se la curva dei contagi, dei ricoveri, degli intubati in terapia intensiva tornerà a crescere, nessuno potrà prendersela con il governo. Non è un caso che Zaia, con termini un po' coloriti, l'abbia riconosciuto: «Se volessimo fare i paraculi, meno carte firmiamo e meglio è».

LE RACCOMANDAZIONI

Zaia ha ricordato che dal 10 aprile, quando con i codici Ateco si sono autorizzate le prime aperture decretando di fatto la fine del lockdown, per 36 giorni di fila gli indicatori in Veneto sono sempre stati in calo. «L'abbiamo detto per settimane: per noi si poteva riaprire anche tutto il resto». Alla fine le schede preparate da Francesca Russo, direttore della Prevenzione del Veneto, sono passate («Le avevamo preparate ancora un mese fa») e Zaia ha voluto renderle note «in via preventiva», ancor prima di firmare l'ordinanza per dare modo a tutti di attrezzarsi. E di aprire. Perché è chiaro che con i 4 metri dell'Inail non tutti i ristoranti ce l'avrebbero fatta, mentre varrà la regola del metro «da schiena a schiena» e l'unica incombenza aggiuntiva per chi lavorerà a stretto contatto con i clienti, come le estetiste, sarà di avere una mascherina Ffp2 ma senza valvola. La misurazione della temperatura non è un obbligo. Ma i nominativi dei clienti dovranno essere conservati per 14 giorni: in caso di contagi, sarà così possibile rintracciarli e avvertili. Solo sui centri estivi c'è stato uno stop. E qui Zaia non ha calcato la mano: «C'è stato un dibattito tra i ministri all'Istruzione e alla Famiglia, ma c'è l'impegno a trattare il tema in settimana». La prossima settimana potrebbe essere trovata una soluzione anche per le sale giochi, i parchi di divertimento, le discoteche. Intanto l'Inail ha chiarito: l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro che risponde solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

Resta l'invito di Zaia ai cittadini a non fare «i fenomeni»: «Per colpa di qualcuno potremmo tornare a chiudere tutto. La Corea ha avuto una reinfezione, la Cina pure, in Germania code di focolai. Noi ci mettiamo la faccia, io anche la firma, ma l'emergenza non è finita e rischia di essere la roulette russa: il nemico ha un solo proiettile, ma è un cecchino».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA