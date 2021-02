LE REAZIONI

VENEZIA In Veneto l'unico, netto no a Mario Draghi arriva da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Nessun pregiudizio dal governatore leghista Luca Zaia che, invece, non è tenero con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: «Se lo scopo era quello di sfasciare tutto gli diamo 10 e lode, ma quello che non volevamo come cittadini era proprio vedere questi casini». E in casa della Lega va registrata la posizione dell'eurodeputato Toni Da Re, già segretario regionale del partito, che, oltre che plaudire a Draghi («È l'unico che può fare sintesi», consentendo la nascita di un governo «di unità nazionale», unendo «centrodestra, centrosinistra e la parte buona dei Cinquestelle»), dice che il Carroccio «deve» cambiare collocazione politica a livello Ue perché «noi non siamo antieuropeisti: vogliamo un'Europa diversa».

I POLITICI

Dunque nessun pregiudizio nei confronti dell'ex presidente della Bce? «Questa è una posizione di responsabilità - ha detto il governatore Luca Zaia - prendiamo atto anche delle parole del Capo dello Stato, dopodiché bisognerà vedere quale sarà l'esito del confronto tra Salvini e Draghi». E ha aggiunto che «questa fase si dovrà concretizzare con l'incontro delle forze politiche perché poi Mario Draghi dovrà trovare i numeri in Parlamento. Ovviamente tutto si baserà, immagino, sulla progettualità, su quello che si vuol fare da qui al futuro. Che è fondamentale anche sulla durata del Governo».

Il segretario del Pd veneto, Alessandro Bisato, ha sollecitato «un atto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, in primis da quelle del centrosinistra», invitando a «non perdere l'opportunità offerta dal presidente Mattarella per risolvere la crisi politica e mettere in sicurezza l'Italia in questo difficilissimo momento».

La senatrice del M5s Orietta Vanin ha condiviso sul proprio profilo Facebook l'intervento di Marco Travaglio per il rinvio di Giuseppe Conte alle Camere «e, in caso di sfiducia, il voto al più presto possibile». Posizione condivisa dall'unica rappresentante pentastellata in consiglio regionale, Erika Baldin, sempre su Fb: «Se il Parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza, è giusto che sia il popolo a farlo. Bisogna andare al voto».

LE CATEGORIE

Reazioni positive dalle categorie economiche. «Mario Draghi rappresenta il volto di un'Italia come noi imprenditori cerchiamo di costruire ogni giorno: prestigiosa a livello internazionale, ricca di competenze, che sa fare e sa affrontare le situazioni più difficili. Un paese credibile insomma», ha detto il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli. «Un'ottima scelta, Draghi può fare bene il necessario per sostenere e rimettere in moto l'economia», ha detto il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin. «Serve responsabilità e competenza per gestire l'emergenza», ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto. E il collega del Friuli, Graziano Tilatti: «La scelta giusta». Il segretario della Cisl Fvg, Alberto Monticco: «Servono interventi strutturali per paese». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA