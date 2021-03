LE REAZIONI

VENEZIA Impossibile che un'indagine simile non avesse un'eco grande uguale. È bastato che la notizia si diffondesse che, una dietro l'altra, sono arrivate anche le reazioni del mondo politico compatto - centrodestra in testa - a chiedere chiarezza sull'inchiesta di Ragusa nella quale il rimorchiatore Mare Jonio è stato accusato di aver ricevuto soldi in cambio dell'accoglienza di 27 naufraghi da un cargo battente bandiera danese.

LEGA E FDI

Il primo, sul tempo, è il leader della Lega, Matteo Salvini: «Ringrazio la procura di Ragusa, è giusto che si vada fino in fondo». Ma il numero uno del Carroccio punta in alto: «Su questo tema (gli sbarchi, ndr) chiederò un incontro urgente al Presidente del Consiglio e con il ministro dell'Interno - annuncia Salvini - Nei primi due mesi di quest'anno ci sono stati 4.536 sbarchi, contro i 2.359 del 2020 e i 262 del 2019 con la Lega al governo». A stretto giro ecco Giorgia Meloni, guida di Fratelli d'Italia, a dar supporto a Salvini: «Trasbordo di migranti in cambio di soldi? Accusa gravissima da parte della procura di Ragusa in merito a un recupero di immigrati illegali da parte della Mare Jonio - attacca Meloni - Fratelli d'Italia andrà in fondo a questa vicenda e chiede risposte urgenti da parte del Ministro dell'Interno Lamorgese. Come sempre, continueremo a batterci contro il business che ruota attorno al traffico di esseri umani verso la nostra Nazione, spesso mascherato dietro un velo di falso umanitarismo», conclude la leader di Fdi.

E anche dal Veneto e da Venezia, toccata dall'inchiesta con l'iscrizione sul registro degli indagati del padovano Luca Casarini e del veneziano Giuseppe Caccia, considerati armatori della Mare Jonio, arrivano commenti. «Ribadiamo il nostro no alla tratta dei migranti: la sofferenza e la speranza di queste persone non possono essere un indegno strumento di guadagno», così il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Raffaele Speranzon. «Vogliamo solo evitare che i drammi di queste persone finiscano per finanziare realtà che dietro una facciata umanitaria nascondono interessi personali ed economici».

LA DIFESA

«Siamo in attesa di poter accedere agli atti, noi ci difenderemo da queste accuse ma abbiamo bisogno di avere accesso al fascicolo - sono le parole dell'avvocato Serena Romano che con il collega Fabio Lanfranca difende Casarini e Caccia - Non siamo di fronte a un'indagine chiusa ma a un primo atto. Questa mattina (ieri, ndr) li ho sentiti e siamo in attesa di saperne di più. È un'ipotesi che ci è già stata contestata in altre occasioni ma pensiamo che abbia lo stesso esito, cioè finisca in un nulla di fatto».

In serata è arrivato anche un comunicato di Mediterranea. «Quello di oggi è un vero e proprio teorema giudiziario in cui si ipotizza che le attività di soccorso e salvataggio siano preordinate allo scopo di lucro - si legge - La macchinazione ipotizzata è talmente surreale da rendere evidente quale sia il primo e vero obbiettivo: creare quella macchina del fango che tante volte abbiamo visto. Le perquisizioni cercano prove perché in realtà l'accusa, nonostante migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, si fonda solo su congetture che si scioglieranno presto come neve al sole».

