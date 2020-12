LE REAZIONI

VENEZIA Il Natale e un futuro al buio fanno arrabbiare i ristoratori del Nordest che denunciano ritardi nei rimborsi e un'incertezza che paralizza le attività. E il possibile arrivo di rimborsi per 19 milioni sembra solo un pannicello caldo.

«Viviamo in piena incertezza in attesa dell'ennesimo decreto. Non si capisce se chiudono, se aprono, zone gialle, bianche, rosse. Si parla, si parla, ma fino a quando non c'è niente di scritto noi imprenditori siamo paralizzati», commenta Patrizio Bertin, presidente della Confcommercio del Veneto, circa 50mila associati. «Ma cosa ci fai con 19 milioni per tutti gli operatori veneti? Non mi interessa avere soldi a pioggia, noi vogliamo regole chiare, cosa e come dobbiamo fare oggi, domani, a Natale - osserva Bertin -. I ristori sono un aiuto, ma non sono la medicina per questa crisi. Ci interessa molto di più se stanno lavorando a un vero piano di rilancio in vista dell'arrivo dei vaccini. Serve un piano Marshall con criteri e investimenti chiari e precisi, che ci possano far riprendere la nostra vita, la nostra socialità, i nostri lavori. E oggi non si sa nulla». E il passato non fa ben sperare. «I rimborsi arrivati sono solo briciole, non rispecchiano di certo la perdita di fatturato che abbiamo subito perché sono commisurati su un 2019 che tutto sommato è andato bene - attacca Bertin -. Abbiamo pagato le imposte locali ai Comuni a parte il plateatico, una cosetta. E il governo ci continua a chiedere l'anticipo delle tasse dell'anno prossimo dopo che quest'anno non abbiamo praticamente lavorato: lo slittamento al 10 dicembre è inutile, dovremo andare in banca a chiedere un altro prestito». Per fortuna il Veneto è rimasto zona gialla. «A livello di ristorazione la zona gialla è stata una fregatura perché non ci ha nemmeno dato la possibilità di avere ristori - ricorda Bertin -. In altri settori è andata meglio perché ha permesso di continuare l'attività. Chi ha fatto asporto ha tenuto i fornelli accesi e ha tenuto occupato la testa». Meglio finire in zona rossa? «Questo non me l'augurerò mai, rischieremo di rivedere i drammi del 2008-2009. Ha fatto bene il nostro governatore Zaia a lottare per rimanere in zona gialla, ci siamo potuti muovere, pensare all'online e a uscire da questa morsa che ci sta uccidendo - risponde Bertin -. La mia vera paura è per marzo, quando non ci saranno più gli ammortizzatori, si comincerà a licenziare, dovremo ricominciare a pagare i prestiti e mutui sospesi».

SPETTRO MARZO

«Per noi sarebbe stato meglio essere in zona rossa - taglia corto Erminio Alajmo, presidente ddìi Fipe Confcommerico Veneto e grande ristoratore con la sua famiglia -. Tenendo aperto il ristorante a mezzogiorno ho più costi che entrate. Almeno in zona rossa chiudo tutto e i miei dipendenti hanno la cassa integrazione. Io i rimborsi li sto ancora aspettando, ho avuto solo un piccolo acconto su aprile. E altri colleghi hanno preso solo briciole». «I ristori di primavera sono arrivati un mese fa - racconta Giuliano Lionello della trattoria al Pirio di Torreglia sui Colli Euganei - a oggi avrò perso 150-200mila euro e lo Stato me ne ha versati 24mila. L'estate è andata bene, ma sono mesi che lavoriamo pochissimo». «Il nostro fatturato è calato del 40-50%, Venezia l'abbiamo chiusa dopo il successo estivo della Certosa. Le Calandre è aperto dal martedì alla domenica. E ora stanno facendo terrorismo sul Natale perché vogliono tenerci chiusi - riprende Alajmo -. Così la gente starà a casa, ammassata e senza mascherina. I ristoranti sono molto più sicuri: abbiamo il distanziamento, rispettiamo tutti i protocolli. Ma io non mi arrendo: sabato apriremo a Cortina, decreto permettendo. E Abbiamo tanti altri programmi in testa».

Maurizio Crema

