LE REAZIONI

VENEZIA Il Mose funziona, ma non si poteva arrivarci prima? È il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, a dire chiaramente che «questo risultato poteva essere ottenuto anche in tempi molto più brevi». «Comunque guardiamo al futuro, è una bella notizia, una bella realtà», ha aggiunto, ricordando però che la Basilica di San Marco «rimane comunque in difficoltà per una quota d'acqua che va da 88 centimetri a 130. È stato fatto il possibile, purtroppo per alcuni ritardi - capisco le questioni estetiche soprattutto a Venezia e soprattutto in Piazza San Marco - ma nello stesso tempo forse si poteva essere un pochino più attenti a pensare alle acque alte del 2020». Il patriarca ha ricordato infatti che «i restauri del nartece, che sono stati appena approntati, rischiano di essere vanificati da una o due acque alte che superano di poco i 90 centimetri». «La Basilica è asciutta, è la prima volta - ha detto il Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin - Abbiamo azionato le pompe per evitare le infiltrazioni che arrivano da sotto nel nartece, e hanno funzionato in sicurezza».

I POLITICI

Commenti dal mondo politico. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà (M5s): «Dopo l'acqua granda dell'anno scorso, il Governo ha accelerato rispettando una tabella di marcia che sta portando finalmente a termine un'opera attesa per troppi anni. Oggi Venezia si sveglia e non deve più aver paura». Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli (Pd): «È stato il primo vero test del Mose, un risultato importante che insieme alle autorità locali abbiamo voluto con determinazione dopo i danni del novembre scorso: presidio e tutela costante per una città patrimonio dell'umanità». Il presidente del Veneto, Luca Zaia (Lega): «Siamo davanti ad una opera per la quale abbiamo atteso decenni e oggi abbiamo avuto la certezza che funziona. Un'opera che è costata molto dal punto di vista finanziario e non solo. Almeno la rassicurazione che questo serva a Venezia». Il sottosegretario Pier Paolo Baretta (Pd): «Una giornata che attendavamo da anni. Venezia è protetta».

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: «Giornata storica per Venezia: il Mose ha funzionato. Fratelli d'Italia continuerà il suo impegno per il rifinanziamento della legge speciale con uno stanziamento di almeno 150 milioni di euro all'anno e per tutti gli interventi necessari a tutelare la residenzialità e l'identità storica dei veneziani». La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini: «I negazionisti che definivano questa grande opera come un enorme spreco di denaro pubblico sono serviti. Dovrebbero cospargersi il capo di cenere e ringraziare il presidente Berlusconi che l'ha fortemente voluta. Un abbraccio ai veneziani e al sindaco Brugnaro che ha sempre creduto nel Mose». Il leader di Italia Viva Matteo Renzi: «Il Mose funziona e salva Venezia. Quante chiacchiere inutili, quanto tempo perso! E quante polemiche ingiuste abbiamo subito». Gianfranco Bettin, consigliere comunale (Verde Progressista): «Il vero test riguarderà la capacità del Mose di misurarsi con i mutamenti climatici, con maree più frequenti, senza far morire la laguna, che vive dello scambio quotidiano con il mare: più si chiude e più la si colpisce». (al.va.)

