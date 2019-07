CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVENEZIA Il comandante della Costa Deliziosa e la Capitaneria di Porto. Sono i protagonisti di quanto successo appena fuori dal Bacino di San Marco, all'altezza di Riva Sette Martiri con la nave da crociera che sbanda per il forte vento e rischia di investire Venezia e i suoi battelli. Ieri la manovra e la tragedia sfiorata e stamattina il loro operato finirà al centro di una riunione tra Capitaneria e Porto di Venezia, per analizzare come siano andate le cose e se sia stato giusto dare il via libera alla Deliziosa in quelle...