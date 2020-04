LE REAZIONI

VENEZIA C'è chi, come il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, si è immediatamente allineato alla nuova ordinanza regionale revocando le ordinanze comunali sul divieto di accesso a cimiteri e orti urbani. E chi, come Alessandro Bisato, che non è solo sindaco di Noventa Padovana ma anche segretario regionale del Pd, ha tuonato: «Chi è che dice a Zaia che visto che non sapeva come riempire l'ennesima comparsata in conferenza stampa quotidiana, la sua invenzione di fare un'ordinanza che entra in vigore dalle 15 di oggi pomeriggio sta mettendo nelle peste tutti i sindaci del Veneto che adesso impazziranno dietro alle richieste di commercianti su apertura asporto, dei cittadini per disciplinare apertura o meno dei cimiteri, senza certezza su nulla». Ma lo sfogo più singolare, in diretta Facebook, un po' in italiano, un po' in dialetto, è stato quello del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ha lamentato la mancanza di informazione: «Adesso basta con sta storia. Vogliamo precise telefonate da parte del Governo e della Regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima». Fino a sbottare: «Ae tre verze i cimiteri, vado mi a verzer coe ciave?».

L'ordinanza sul take away (e non solo) divide partiti, sindacati, associazioni di categoria. Il Pd, che pure in Regione ha votato la manovra di bilancio (il capogruppo Stefano Fracasso: «Sì al maxiemendamento della giunta, anche se le risorse sono insufficienti e bene l'indennità per il personale sanitario, ma continueremo a chiedere di più») dice che il nuovo provvedimento fa solo «confusione». Sulla stessa linea il segretario regionale di Articolo uno, Gabriele Scaramuzza: «L'ultima ordinanza del presidente Zaia gli fa vincere la cintura nera di confusione, sbaragliando ogni avversario». La Lega, con l'assessore Roberto Marcato che aveva proposto l'allentamento delle restrizioni dopo un confronto con le categorie, è ovviamente soddisfatta: «Sono parti di economia che si rimettono in moto». E Simonetta Rubinato, presidente dell'associazione Veneto Vivo: «Zaia segue l'esempio di Toti, un bene per i veneti».

LE CATEGORIE

Giudizio positivo da parte del presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo: «Positivi questi segni concreti di apertura. Con questa ordinanza che permette la vendita al minuto, si riesce a dare respiro ad un comparto fondamentale (che solo in Veneto consta di 6.300 imprese e 27 mila addetti), quello delle pasticcerie, gelaterie, gastronomie, birrai, salumifici, prosciuttifici e produttori di pasta fresca ed ogni altra leccornia artigiana. Parzialmente positiva anche l'apertura del comparto edile: bisogna però aprire anche ai cantieri per le nuove costruzioni». Lo stesso dicasi da parte di Coldiretti. Puntualizza il presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova, Patrizio Bertin: «Ben venga il messaggio che si va verso la normalità, però un po' di preavviso e messaggi univoci non guasterebbero».

Cristina Giussani, presidente regionale Confesercenti: «Pur nei limiti imposti dalle competenze regionali, è il segnale che è possibile ripartire. Siamo soddisfatti che siano state accolte le nostre richieste di revocare le restrizioni per librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento e calzature per bambino e fiorerie. Il take away è la soluzione più efficace per far ripartire ristoranti, bar e locali nella sicurezza di tutti, dipendenti e clienti».

I SINDACATI

Duro il giudizio di Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto: «Una scelta propagandistica nel corso di una emergenza sanitaria tutt'altro che superata. Speriamo di non doverne misurare gli effetti tra 15 giorni». Gerardo Colamarco, segretario generale di Uil Veneto: «Mossa avventata, è in gioco la salute di tutti i cittadini».

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA