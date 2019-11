CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIUDINE «Siamo tutti sconvolti. Scioccati dall'accaduto». È una tragedia immensa quella che ha colpito ieri pomeriggio la comunità del Collegio Uccellis di Udine. A rappresentarla è la dirigente scolastica, Anna Maria Zilli.Ieri pomeriggio, non appena si è verificata la tragedia, la dirigente è stata raggiunta da una chiamata e si è recata sul posto. «La bambina era già stata portata via dai sanitari del 118 racconta -. Sono quindi andata in ospedale per accertarmi delle sue condizioni. La situazione è apparsa subito molto...