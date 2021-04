Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONITREVISO «Un fulmine a ciel sereno. Onestamente, nessuno tra noi del settore ne era a conoscenza». Questo il laconico commento di Massimiliano Paglini, segretario generale della Cisl Belluno Treviso, sull'improvviso annuncio da parte del colosso del web Amazon dell'apertura in autunno di tre nuovi depositi di smistamento in Veneto. «Come sigla sindacale non siamo aprioristicamente contro Amazon, ma chiediamo garanzie in termini...