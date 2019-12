CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIROMA In attesa di capire quali saranno i primi passi del commissario unico, tra i sindacati sembra per ora dominare una posizione attendista, anche in vista dello sciopero, per ora confermato, del 13 dicembre. Leogrande, secondo quanto risulta, vuole invece incontrare subito i sindacati per avviare un confronto costruttivo. A metà novembre Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo avevano proclamato 24 ore di stop, per il 13. a cui si è aggiunta anche l'Usb, convinta dell'insufficienza della nomina di Leogrande per...