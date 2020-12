LE REAZIONI

ROMA Il caso della maxi-rissa e dell'assembramento di centinaia di minorenni al Pincio ha messo in subbuglio il mondo della politica. «Inaccettabili le scene di violenza sulla terrazza del Pincio a Roma. L'assembramento di ragazzi senza mascherina è un'offesa ai sacrifici che tutti stiamo facendo in questo momento», ha scritto ieri pomeriggio la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Che in serata ha aggiunto un tweet di ringraziamento alla prefettura e alle forze dell'ordine «per aver individuato e sanzionato alcuni partecipanti e per le ulteriori indagini sui social che porteranno alla punizione di questi gesti intollerabili».

Presa di posizione netta che però non ha certo attenuato le polemiche. Lapidario il commento di Matteo Salvini, leader della Lega: «Nei prossimi giorni raduneremo tutti i consiglieri comunali, dei municipi e regionali per affrontare il caso-Roma. È surreale che il governo annunci maxi-controlli per chiuderci in casa, anche nei paesini di 200 anime, ma poi non riesca a garantire la sicurezza dei romani».

IL PUNTO

L'amministrazione Raggi finisce invece nel mirino di Roberto Morassut, sottosegretario all'Ambiente e storico esponente del Pd romano. «E' stata un'altra manifestazione di una città che non ha più punti di riferimento - attacca Morassut - Per chiedere sacrifici e responsabilità ai cittadini devi offrire una prospettiva che a Roma non c'è. Qualcuno ha sottolineato che c'è stato un problema di controlli. Può darsi, non so dirlo anche se ho molto rispetto per l'impegno dei lavoratori delle forze dell'ordine. Fatto sta che il recentissimo balletto che si è svolto in Campidoglio sui massimi vertici della Polizia Urbana testimonia di una assenza di capacità di gestione che fa pagare un prezzo altissimo alla città e ha riflessi negativi su alcuni comportamenti sociali».

Carlo Calenda rincara la dose ma su altri temi, come quello dell'educazione familiare e del ruolo delle forze dell'ordine. Secondo il leader di Azione e candidato a sindaco: «Sarebbe sbagliato puntare il dito contro qualcuno. L'episodio mette in luce carenze educative delle famiglie verso i figli e una certa leggerezza nei controlli. Nel centro di Roma si vedono normalmente troppe persone e troppi assembramenti. Attenzione a non perdere il controllo della situazione».

Puntuta nei confronti dell'esecutivo la presa di posizione di Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia e vice-presidente della Camera. «Chi usa la violenza ha sempre torto, chi contravviene le norme sul distanziamento è un irresponsabile - chiarisce Rampelli - Ma la maxi rissa, insieme agli assembramenti della movida, pone tre problemi: l'assenza totale di capacità di prevenzione, l'inefficacia dei controlli e la mancanza di luoghi idonei alla socialità per i ragazzi. Non si può contestualmente imporre ai giovani di non andare a scuola e all'università, di non svolgere attività sportive, di non recarsi al cinema, di non condividere una pizza con gli amici. La reclusione deve finire, i giovani non reggono più il divieto a socializzare. Abbiamo detto mesi fa che occorreva lasciare spazi di libertà, con regole ferree, ma con valvole di sfogo».

E sempre dal centro-destra arrivano le bordate di Forza Italia. «Questi sono i frutti della mancanza di visione della città - tuona l'ex presidente del Parlamento Ue ed europarlamentare Antonio Tajani - Poi certo la situazione è complessa ma si pone un tema di organizzazione delle attività dei giovani e di supporto alle famiglie che devono responsabilizzare i loro ragazzi di fronte alla pandemia. Quanto accaduto è anche un segnale d'allarme sul fronte della prevenzione. Ieri ho notato molte pattuglie nel centro di Roma, forse l'altro ieri ce n'erano meno. Per le festività natalizie bisognerà drizzare tutte le antenne». «E' una prova che la Capitale a guida Raggi è fuori controllo - chiosa il deputato forzista Sestino Giacomoni - A questo si aggiunge l'irresponsabilità di alcuni ragazzini, complice la noia, l'assenza di socialità e l'eccesso dei social. Adesso si annuncia un aumento dei controlli. Benvengano perché a Roma non si può abbassare la guardia».

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA