LE REAZIONIPADOVA Vigonza e Sherbrooke. Un piccolo paese alle porte di Padova e un'elegante città nella regione canadese del Quebec. Le famiglie di Luca Tacchetto ed Edith Blais sono separate da un oceano, ma in questi giorni di enorme angoscia sono idealmente abbracciate aspettando notizie dall'Africa. Il padre di Luca, l'ex sindaco di Vigonza Nunzio Tacchetto, ha un cellulare che trilla continuamente e passa il sabato mattina lavorando in giardino per tradire l'attesa. Il grande cancello della sua casa di campagna è sempre stato aperto, ma...