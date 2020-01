LE REAZIONI

PADOVA Un lungo comunicato del Consiglio Pastorale per «ringraziare don Marino, ricordando tutto quello che di buono ha fatto in questa parrocchia». Una lettera del comitato genitori rivolta al vescovo Cipolla, per definire il sacerdote «una persona propositiva, che ha saputo avvicinarsi e mettersi al servizio di tutti».

E poi, come se non bastasse, una petizione che sfiora le mille firme e l'intenzione, già manifestata, di mandare una lettera perfino al Vaticano. La comunità di San Lorenzo di Albignasego fa fronte compatto. Dopo gli appelli sui social e gli striscioni affissi davanti alla chiesa (Don Marino ti aspettiamo) ieri i fedeli hanno continuato a farsi sentire.

L'APPELLO

Il loro pensiero è sintetizzato da Luciana Virginia Zavatti, che su Facebook pubblica la foto del parroco seduto per terra mentre parla in cerchio con i bambini e poi racconta: «La maggioranza dei parrocchiani gli vuole bene e noi vogliamo che torni. La curia non ha tenuto conto che hanno fatto peggio mandandolo via, spiritualmente ci hanno distrutti. Ma noi non ci fermeremo faremo del nostro meglio per farlo tornare. Lui è un gran parroco e una grande persona, non si merita tutto questo. Tutto questo clamore che la curia voleva evitare si placherà solamente quando lui tornerà da noi. Non ci arrendiamo».

Nessuno, almeno pubblicamente, immagina i motivi dell'allontanamento. «Sicuramente don Marino è un parroco fuori dalle righe - insiste la donna - e questo la curia lo sapeva da molto prima. È un parroco che non ha paura di dire il suo pensiero, magari ci fossero più parroci come lui. Ha fatto tornare in parrocchia persone che da 30 anni non mettevano piedi in chiesa. Ha fatto rinascere una parrocchia, ha saputo farci diventare una comunità unita e che ha voglia di stare insieme, ha dato spazio ai giovani. Per tutti questi motivi noi aspettiamo il suo ritorno».

IL SUCCESSORE

Don Marino Ruggero è il passato e, forse, il futuro. Il presente si chiama invece don Giovanni Brusegan e il suo non è certo un nome qualunque. Quella di don Brusegan è infatti una figura di enorme peso e prestigio all'interno della Diocesi di Padova, chiamata spesso dal vescovo a risolvere situazioni complicate. Cappellano di Sua Santità, dirige l'Ufficio per l'Ecumenismo ma a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha guidato anche la parrocchia di San Lazzaro appena travolta dallo scandalo a luci rosse di don Contin. «Devo ancora metabolizzare e capire bene la situazione della parrocchia - dice lui - ma di sicuro quando la Chiesa chiama io rispondo presente».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA