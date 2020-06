LE REAZIONI

NOVENTA PADOVANA (PADOVA) Lo trovi a fare la spesa, lo trovi in piazza a mangiare un gelato, in allenamento nelle strade del paese. Sempre con il sorriso sulle labbra. Un campione dentro e fuori. Si vivono ore d'angoscia a Noventa Padovana dopo che ieri nel tardo pomeriggio è rimbalzata in paese la notizia del grave incidente stradale che ha coinvolto Alex Zanardi, ex pilota di Formula, cittadino più famoso del piccolo comune dell'hinterland padovano.

IL SINDACO

Il primo ad accertarsi delle notizie del fuoriclasse olimpionico è stato il sindaco Luigi Alessandro Bisato: «Sono notizie che fanno male al cuore. Zanardi è un concittadino che oltre ad essere famoso, è anche un grande uomo. Una persona di sani principi, che abbiamo visto mille volte allenarsi lungo le nostre strade. In questo momento così delicato il nostro pensiero è rivolto a tutta la sua famiglia e agli affetti più cari. Alex ha dimostrato di avere una tempra fuori dal normale, l'auspicio di tutti noi è che possa ancora una volta vincere la sua personale battaglia con la sorte». Zanardi è legato ormai da diversi anni a Noventa Padovana dove vive in una splendida villa nel cuore del paese. Ha partecipato dieci anni fa al taglio del nastro di piazza Europa, l'opera pubblica più importante mai realizzata a Noventa, ha partecipato a decine di serate sia legate alle sue gesta sportive, ma anche per insegnare ai giovani l'arte di guidare con prudenza. Simpatico ed estroso, è di fatto una persona che ama la sua privacy. Difficilmente lo si trova ad eventi mondani, la sua vita è tutta dedicata allo sport e soprattutto alla famiglia. Amante degli animali, è lui stesso ad aggiustarsi con una perfezione maniacale le sue bici da competizione nella sua personale officina di casa. Negli anni è stato molto vicino all'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Paviola e ad oggi è molto attivo e aggiornato anche nel percorso amministrativo che da ormai nove anni sta portato avanti Bisato.

AMATO DA TUTTI

Ha la capacità di farsi amare da tutti, un dono che pochi personaggi dello sport e dello spettacolo riescono ad avere. Ha sempre una parola per tutti, non ha mai rifiutato una foto con un paesano che magari lo incontra in allenamento. Ieri anche il vicepresidente della provincia di Padova, Marcello Bano, che a Noventa ricopre il ruolo di consigliere comunale all'opposizione si è subito preoccupato delle sorti del campione: «Stiamo parlando di un personaggio che ogni volta che parla ti fa sentire piccolo piccolo, che affronta i suoi problemi con una serenità tale da mettere in imbarazzo chiunque. È un uomo meraviglioso ancor prima di essere un campione. Prego per lui affinchè possa tornare in forma il prima possibile anche se l'incidente del Senese è stato molto grave. Abbiamo bisogno a Noventa, ma più in generale su scala internazionale di figure di questo spessore. Di persone che nonostante la popolarità, mantengono quell'umiltà e quello spirito autocritico che fanno grande un uomo». Tutta l'amministrazione comunale e gli 11mila residenti di Noventa fino a tarda sera sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di notizie confortanti dall'ospedale. C'è già chi è pronto ad organizzare una grande festa in piazza in suo onore non appena dovesse riprendersi. Ma al momento i toni sono pacati e si prega. Alex Zanardi a Noventa Padovana è visto quasi come un dio. È il Maradona di Napoli, il Pelè del Brasile, è un uomo e atleta che attraverso le disavventure patite nella sua carriera ha ridato voglia di vivere e sperare in una vita migliore a centinaia di persone. Dai più piccoli fino ai meno giovani.

Cesare Arcolini

