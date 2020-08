LE REAZIONI

JESOLO (VENEZIA) «Con ulteriori misure restrittive sarà impossibile tenere aperto, il governo però dovrà introdurre dei fondi per sostenere le attività che non possono lavorare». Monta l'ira del sindacato dei locali da ballo. Le parole sono quelle di Franco Polato, presidente del Silb Venezia, pronto ad alzare le barricate per difendere i locali. È scontro sulle nuove misure che il governo vuole introdurre per evitare gli assembramenti che si sono visti nelle ultime settimane, con centinaia di giovani intenti a ballare tutti ammassati e senza mascherine. Emblematico a Jesolo, il caso del Muretto, la discoteca finita nell'occhio del ciclone per le (presunte) violazioni riscontrate sabato scorso, alle quali vanno aggiunte le immagini dello scorso luglio, con diversi giovani ripresi mentre ballavano accalcati sotto la consolle del dj.

Ieri dalla Prefettura di Venezia, è stato chiesto al Comune di avviare la procedura per la valutazione dei provvedimenti sulla base delle violazioni accertate. Ma sullo sfondo, a fronte dell'aumento dei contagi, ora c'è la possibilità del Governo di mettere ulteriori paletti ai gestori dei locali notturni che ad oggi possono aprire grazie a direttive regionali e solo per gli spazi all'aperto. Ma a fronte di nuove misure, il rischio è quello di chiudere definitivamente.

IL COMITATO TECNICO

A ribadire la pericolosità di quelle migliaia di ragazzi ammassati nei locali è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha ricordato come lo stesso concetto sia stato ribadito e scritto anche dal governo nell'ultimo Dpcm: «Le aggregazioni di massa sono devastanti e impossibili da gestire». Ma ci sono degli interessi economici e migliaia di lavoratori da tutelare. «Ci rendiamo perfettamente conto dice Miozzo - e per questo servono delle compensazioni. Il lavoratore del settore va tutelato come e forse anche più degli altri, perché parliamo di un settore troppo a rischio».

Dopo una stagione disastrosa, la categoria mette le mani avanti. «Già in questa fase spiega Polato dobbiamo fare i conti con una serie di prescrizioni, se nelle prossime ore il governo deciderà di introdurre ulteriori restrizioni per noi sarà la fine, non sarà più possibile lavorare. Le difficoltà che stiamo incontrando sono enormi e difficilmente si conciliano con lo spirito dei locali notturni: con ulteriori prescrizioni non ci rimane che chiudere, a quel punto però ci aspettiamo che il governo conceda dei fondi per sostenere le nostre imprese. Oggi sono in sofferenza i locali delle città balneari ma a settembre toccherà a quelli dell'entroterra che a livello nazionale rappresentano l'80% dei locali italiani».

PUNIRE CHI SGARRA

Tra le novità che il Governo punta a introdurre c'è l'obbligo dell'uso delle mascherine, ad oggi previsto solo se non è possibile garantire il distanziamento di due metri. «I giovani prosegue il presidente del Silb Venezia non vogliono saperne di usare la mascherina per ballare, figuriamoci se la indossano per ordinare al banco o quando sono seduto al tavolo. All'ingresso controlliamo che tutti abbiano la mascherina ma una volta all'interno quando chiediamo di usarla in molti non ci ascoltano nemmeno. Possiamo spegnere la musica e alzare le luci, ma chi non vuole indossarla fa ciò che vuole. Purtroppo non abbiamo alcuna autorità anche se la responsabilità ricade su di noi, se un cliente non indossa la protezione la sanzione viene comminata al gestore: iniziamo ad invertire la situazione, come stiamo chiedendo da giorni, sanzionando il cliente che non rispetta le norme. È la stessa situazione che si era creata con il divieto di fumo nei locali, fino a quando le multe venivano applicate ai gestori i clienti continuavano a fumare, quando invece si è deciso di sanzionare gli avventori il problema si è risolto».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA