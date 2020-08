LE STORIE

VENEZIA Il presidente della Regione non sa più come definirli: «Negazionisti, complottisti, terrapiattisti...». Ma i santommaso del Coronavirus insistono a inondare i social con la loro incredulità: «La mascherina non serve, ci manipolano tutti, è solo un'influenza...». Libertà di opinione, certo, che però trova un limite davanti all'evidenza: quella di chi il Covid l'ha conosciuto molto da vicino e invoca il diritto di non ripetere l'esperienza per la sconsideratezza altrui. Come Le tose de Zaia, cioè le iscritte al gruppo Facebook che conta ormai oltre 139.000 sostenitrici del governatore, donne che si sono ammalate o hanno visto morire qualcuno di caro. Persone che ci mettono la faccia, le parole e il cuore.

A cominciare dalla padovana Elisa, 42 anni, finita a Schiavonia dopo essersi contagiata all'ospedale di Rovigo, mentre assisteva il papà. «La mia quarantena scrive elencando minuziosamente date e fatti è iniziata la sera del 25 marzo, quando ho saputo che nel reparto dove era ricoverato mio padre c'era un positivo. Ho iniziato a stare male, molto male, il 30 marzo. Tampone positivo il 3 aprile. Il 4 aprile annaspavo in cerca d'aria in preda alla nausea, neanche in grado di fare 2 passi, passavo dai brividi che mi scuotevano il corpo con 4 coperte addosso a sudori come stessi cuocendo a 50 gradi. Per 4 giorni dormivo 20 ore su 24 senza neanche rendermi conto se dormivo o ero sveglia. Il 15 aprile coltellate atroci alla schiena e di nuovo ritrovarsi ad annaspare in cerca di aria. Il 17 aprile diagnosi di polmonite con aree multiple di addensamento parenchimale a vetro smerigliato con distribuzione peribroncovasale presenti in tutti i lobi polmonari estese e numerose». Poi la terapia domiciliare, il doppio tampone negativo, la faticosa riabilitazione. Confida: «L'ho vista in faccia questa brutta bestia. Mi ha devastato fisicamente e psicologicamente. Per 35 giorni non ho potuto abbracciare mio figlio né rimanere nella stessa stanza con il terrore di poterlo infettare. Sono stata dichiarata guarita dalla polmonite il 21 maggio, 52 giorni dopo i primi sintomi, ma le conseguenze le sentirò sulla mia pelle ancora per mesi». Una testimonianza divulgata «non era per lamentarsi, ma solo per far riflettere tutti», sulla necessità di usare «minime precauzioni» in questa fase di convivenza con il virus: «Si tratta di rispetto per noi stessi e per gli altri».

Il suo racconto ha convinto anche altre ragazze a condividere la propria esperienza. Un'altra Elisa, asmatica, non pensava di avere il Covid in piena estate: «Poi ho avuto 3 giorni d'inferno. Ora sto molto meglio. Non abbiamo tutti gli stessi sintomi. Se lo prendevo questo inverno mi dovevano intubare. Ma ho capito che userò mascherina e disinfettante, sempre a portata di mano. Ho paura a riprenderlo». Irene ha avuto un lutto in famiglia: «Molti non capiscono, pensano solo alla mascherina che dà fastidio. Io ho perso mio zio per il Covid. Nessuna malattia pregressa e non vecchio. Credo che non ci sia niente di peggio che vedere una persona che esce per andare a lavoro e senza più nessun contatto né visivo né telefonico vedersi portare dopo 3 mesi la scatolina con le ceneri». Mikie ha perduto il suo amore: «Mio marito è sparito nel giro di 7 giorni Lunedì c'era e stava bene, martedì mi ha chiamato il medico e mi ha detto di prepararmi che la situazione era peggiorata...». Marta lavora in ospedale e non dimentica gli occhi chi aveva fame d'aria: «La paura di non farcela... sua e mia». Giuliana, che a propria volta ci è passata, si rivolge ai negazionisti: «Comincino a capire che il virus c'è e dobbiamo comportarci con tutte le precauzioni per la salute di tutti».

