LE PROTAGONISTE«Bisogna avere cura della Repubblica», ha detto ieri in un passaggio del suo intervento il presidente della Repubblica. Aver cura. Alle donne viene naturale. E chissà se c'è una relazione tra quella parola, «cura», e il fatto che per la prima volta un presidente della Repubblica ha citato ben sei donne nel discorso per la solenne celebrazione della festa della Repubblica.Samantha Cristoforetti, prima europea chiamata a...