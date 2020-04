LE PROPOSTE

VENEZIA Congedi parentali e bonus babysitter? Certo, ma anche nidi in famiglia, centri estivi con turni contingentati, riapertura delle scuole fino alla fine di giugno e dall'inizio di settembre con lezioni all'aperto. E poi ripresa delle attività sportive per piccoli gruppi, voucher per insegnanti di sostegno a domicilio, mascherine a misura di bambino e magari pure trasparenti. È una fucina di idee Il cantiere delle donne, gruppo Facebook fondato a metà gennaio quasi per scherzo dalle giornaliste venete Micaela Faggiani, Antonella Benanzato, Alessia Da Canal, Laura Eduati e Lisa De Rossi, ma che ieri è arrivato a contare oltre 1.100 partecipanti provenienti dai settori più disparati, in buona parte accomunate dalla necessità di trovare forme sostenibili di conciliazione tra vita professionale e familiare in vista della fase 2, che intendono ora sottoporre all'attenzione delle istituzioni regionali e nazionali.

LE TESTIMONIANZE

Finita in queste ore sotto i riflettori dei media nazionali, anche per le numerose video-testimonianze postate, la pagina è una pentola in ebollizione: entusiasmo, fatica, concretezza, preoccupazione. Confida Paola Perazzolo: «Soffro tantissimo dall'inizio dell'emergenza perché non sono mai riuscita ad accettare che i nostri bambini siano i grandi dimenticati e perché anch'io quando verrò richiamata al lavoro sarò senza soluzioni». Carlotta Bertazzi, «mamma e maestra di scuola dell'infanzia», propone: «Apriamo i parchi sotto casa e permettiamo ai bambini di socializzare all'aperto sotto la nostra sorveglianza, non decurtiamo lo stipendio del 50% a chi decide di stare a casa con il proprio figlio o a chi non riesce a fare smart working perché magari è da solo a casa con i bambini». Concorda Lisa Poppi: «Spingerei sulla lezione all'aperto nei parchi. Anche se la scuola non riuscisse ad essere così elastica per farlo, potremmo in certi casi farlo noi genitori». Aggiunge la pedagogista Emma Carbonetti, «titolare di un micronido» chiuso da due mesi: «Voglio riaprire con tutte le mie forze. So che dovrò garantire ancora più tutela a tutti (anche alle donne con cui lavoro!) ma non ho paura... sono disposta a farlo! Controlli rigorosi? Ok! Attività all'aria aperta? Ok!».

L'AGRI-TATA

Tutta al femminile è poi la proposta Donne Impresa Coldiretti Veneto, che conta sulla riapertura dei nidi aziendali per lanciare il servizio di agri-tata. «Se si potrà operare secondo nuove ordinanze all'aperto, nei cortili o sull'aia, rispettando tutte le precauzioni di sicurezza annuncia la presidente regionale Chiara Bortolas apriremo nuovamente i cancelli delle aziende per accogliere i bambini adeguandoci alle regole e prescrizioni. Nel frattempo abbiamo già convertito le nostre sale riunioni attrezzate e gli spazi verdi aziendali in aule virtuali per lezioni on line ed esperienze tutorial».

