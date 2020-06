LE PROCEDURE

VENEZIA Neanche il tempo di vedere quasi azzerati i contagi, che è già ora di provvedere alle prossime scorte di materiali. In vista di una possibile nuova ondata dell'infezione, il Veneto comincia a fare magazzino di mascherine e tamponi. Un forziere, più che un deposito, a giudicare dall'importo messo a preventivo da Azienda Zero nell'avviare le procedure di acquisito: oltre 2,4 miliardi di euro, più Iva.

LE CIFRE

Il totale si compone di due cifre relative ad altrettante partite. La prima, per 2.113.903.690 euro, riguarda i dispositivi di protezione individuale da comprare nel giro di quattro anni; la seconda, per 375.205.000 euro, comprende i sistemi diagnostici da incamerare nell'arco di un biennio. Tempi auspicabilmente più lunghi di quelli che effettivamente potrebbero essere interessati dalla ripresa del Coronavirus, ma la Regione ha dato indicazione alla centrale acquisti di tenersi larga, per evitare di ritrovarsi a fare i conti con le indisponibilità del mercato riscontrate durante questa emergenza, nel caso in cui il Veneto dovesse «fronteggiare eventuali impreviste inversioni dell'andamento epidemiologico», annota il direttore generale Patrizia Simionato.

IL SISTEMA

Per questo è stato scelto il ricorso al Sistema dinamico di acquisizione (Sda), uno strumento che permette l'ingresso di nuovi operatori economici per tutto il periodo di validità e di ritarare gli ordini nel corso del tempo, in base alle concrete necessità del momento. Di volta in volta, «sulla base della puntuale quantificazione dei fabbisogni effettivi, saranno successivamente esperiti i singoli appalti specifici», che verranno poi aggiudicati «secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo». Un'esigenza di flessibilità dovuta alla «particolare situazione del mercato nel contesto emergenziale», caratterizzato da «notevole difficoltà di reperimento di alcune tipologie di dispositivi e assoluta carenza di altri con conseguente anomalo andamento dei prezzi», come si è visto nei mesi scorsi.

I DISPOSITIVI

Su questo fronte, viene stimata una spesa di 2,1 miliardi per quattro categorie di merce: mascherine filtranti Ffp2 e Ffp3, occhiali di protezione, calzari e sovrascarpe, cuffie copricapo, tute protettive, visiere protettive, manicotti; mascherine chirurgiche (con e senza visiera), camici (chirurgici e non, impermeabili e non), grembiuli; guanti (chirurgici e non; gel igienizzante e disinfettanti per superfici. Il costo è stato è stato calcolato prudenzialmente, sulla base «dei fabbisogni giornalieri rilevati nel periodo di picco dell'emergenza sanitaria e con applicazione del prezzo unitario medio di acquisto registrato nel periodo emergenziale», ad eccezione delle mascherine chirurgiche per cui è stato considerato il limite di 61 centesimi (Iva compresa) fissato dal commissario Domenico Arcuri.

I TEST

I restanti 375 milioni serviranno invece a «garantire continuità negli approvvigionamenti di sistemi diagnostici basati su diverse metodiche analitiche», dagli esami molecolari a quelli sierologici. Ecco alcuni esempi dei quattro gruppi di materiali: kit per i test rapidi; prodotti e sistemi per l'analisi di campioni da sangue intero, siero e plasma; tamponi per il prelievo rinofaringeo; centrifughe, frigoriferi, cappe biologiche, frigoemoteche e altri strumenti di laboratorio e medicina trasfusionale da impiegare per l'accertamento del contagio da Coronavirus o per la predisposizione delle terapie per le infezioni Covid-19.

Angela Pederiva

