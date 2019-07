CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROCEDUREROMA I navigator sono finalmente pronti a scendere in campo. Ad attenderli al varco ci sono 200 mila famiglie ritenute occupabili, ma un nucleo su quattro potrebbe rinunciare al sussidio a causa dei bassi importi erogati. Per chi ha ricevuto somme al di sotto dei 300 euro, una situazione che riguarda circa 50 mila delle 200 mila famiglie da convocare nei centri per l'impiego entro settembre, il gioco rischia di non valere la candela. L'Inps ha appena rilasciato il modulo (SR183) da presentare alle strutture territoriali...