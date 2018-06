CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PRIORITÀROMA Innanzi tutto una riforma dell'Anac per superare lo stallo determinato dal Codice degli appalti, poi gli interventi sulla Giustizia. La riforma della prescrizione, l'inasprimento delle pene per violenza sessuale e corruzione, più margini per la legittima difesa e la costruzione «dove necessario» di nuove carceri. Ma anche processi più veloci, il daspo per corrotti e l'intervento di agenti sotto copertura. Giuseppe Conte, nel lungo discorso al Senato, annuncia, come da contratto, gli interventi del governo: «Aumenteremo -...