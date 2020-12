LE PREVISIONI

VENEZIA Italia di nuovo investita da un'ondata di maltempo che porterà temperature polari in molte regioni con vento forte, pioggia, temporali e neve anche a bassa quota in Veneto e Friuli con pericolo valanghe. Nella provincia di Belluno traffico vietato fino a martedì per i veicoli pesanti, ridotti anche alcuni collegamenti ferroviari dove sono previste le nevicate più abbondanti. Oggi Mose di nuovo in azione per proteggere Venezia dall'acqua alta prevista tra 130 e 140 centimetri.

Il vento, assieme alla neve, sarà protagonista su tutta la Penisola: dalle prime ore di oggi e per le successive 24 ore sono previste anche raffiche di burrasca su Liguria, Emilia Romagna (dove vige l'allerta rossa), sulle coste del Veneto e in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, in estensione durante la giornata alla Campania e sul resto del Paese, isole comprese.

In arrivo anche abbondanti nevicate in Emilia Romagna, Veneto e Friuli dalle prime ore di oggi. Allerta gialla in Trentino dove sono previsti fino a 45 centimetri di neve in montagna e dai 15 ai 30 in Val d'Adige. La fase più intensa della perturbazione durerà 12 ore circa. Previsti anche venti forti e molto forti in montagna. In Liguria l'Arpal ha fissato in arancione il grado di allerta dalle 2 alle 8 del mattino nel centro-levante della regione. Attivato il Piano-neve per evitare problemi sulle autostrade del Nord. Per questo Autostrade per l'Italia ha annunciato che già da ieri sono operativi 800 mezzi e circa 1200 addetti. Non è escluso che, d'intesa con la Polizia Stradale, nell'arco della mattinata di oggi sia disposto il divieto temporaneo di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate lungo i tratti gestiti da Aspi.

LA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile del Veneto ha decretato la fase operativa di attenzione per vento forte su tutta la regione. Il bollettino meteorologico regionale prevede «venti meridionali in intensificazione fino a forti sulla costa e pianura limitrofa, in alta quota e sulle dorsali prealpine, a tratti anche molto forti nelle ore centrali sul mare fino in prossimità della costa, moderati/tesi da Nord-Est sulla pianura interna; venti in attenuazione dal pomeriggio/sera nei bassi strati e in rotazione dai quadranti occidentali». Previste precipitazioni diffuse, inizialmente nevose fino a quote pianeggianti con possibili accumuli consistenti oltre i 700-1000 metri ma significativi anche a quote più basse, fino a gran parte dell'alta pianura al mattino di lunedì per Pianura, zone collinari e Bellunese meridionale. In montagna previsti fino a 50 centimetri di neve con pericolo valanghe con interessamento della viabilità dei passi dolomitici.

TRAFFICO LIMITATO

La Prefettura di Belluno ieri ha emesso un avviso di divieto di circolazione lungo tutta la rete viaria del territorio per i veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, dalla mezzanotte di oggi fino alle 5 di domani mattina. Non solo, per tutto oggi è sospesa l'attività al drive in tamponi di Cortina, per ragioni di sicurezza degli operatori e degli utenti ha fatto sapere ieri l'ufficio comunicazione dell'Usl 1 Dolomiti. Neve intorno ai 5-15 cm sulle zone pedemontane del Veneto e in alcune zone dell'alta pianura (localmente anche un po' superiori, 15-25 centimetri, specie sulle zone pedemontane centrali). Altrove possibili temporanei accumuli di alcuni centimetri in diminuzione andando verso la costa e la pianura meridionale, dove prevarrà pioggia o pioggia mista a neve. Per questo Rete Ferroviaria Italiana ha attivato per la giornata di oggi la fase di emergenza dei piani neve e gelo su alcune linee in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'offerta di treni è confermata con alcune riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. L'elenco aggiornato della rimodulazione dei collegamenti è disponibile sul sito nella sezione Infomobilità del sito di Rfi o sui siti delle imprese ferroviarie.

Vento forte specie sulla costa e in quota, inizialmente da sud o sud-est, nel pomeriggio da Sud Ovest. Possibili mareggiate e acqua alta. Lo Scirocco porta un'onda di marea prevista tra i 130 e i 140 centimetri nella mattinata di oggi e il Mose si alzerà fin dalla mattinata per sbarrare la strada ad un'acqua alta significativa per Venezia e la sua laguna. Barriere pronte a sollevarsi anche in serata, pure a quota più bassa se ci fosse il sentore di un cambio improvviso di marea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

