LE PREVISIONI VENEZIA A Venezia si fanno le previsioni per la marea dei prossimi

LE PREVISIONIVENEZIA A Venezia si fanno le previsioni per la marea dei prossimi giorni, dopo l'evento eccezionale di martedì notte che ha messo in ginocchio la città.Il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per oggi per precauzione, anche per mettere in sicurezza le strutture danneggiate. Ieri si è registrata una giornata di tregua in cui è spuntato anche il sole, e la marea ha toccato quota 113 alle 10.45 (117 a Chioggia) mentre nella notte si è fermata a 105 poco dopo la mezzanotte.Da ieri sera,...