CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIROMA L'Italia guarda con ottimismo al meteo del primo maggio, tornando a programmare gite, concerti e picnic, mentre il Nord piange i danni per il venerdì nero, col maltempo, piogge e una frana sulla principale via d'accesso alla Valtellina, all'altezza del comune di Lierna (Lecco), che ha fatto seguito all'allerta gialla della Protezione civile in sei regioni: Piemonte e Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Nel Lecchese, Comasco e nella zona di Erba-Cantù Coldiretti segnala danni a serre e strutture, oltreché in campo,...