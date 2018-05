CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PREVISIONIROMA L'ipotesi di tornare a votare il 29 luglio potrebbe comportare un aumento dell'astensione intorno al 10% rispetto dello sorso marzo. E solo in piccola parte perché la data si trova nel cuore delle vacanze degli italiani, molto di più per la delusione di come è stato gestito il voto del cambiamento di questa primavera. Con le categorie sociali che ormai non hanno più partiti di riferimento, i meno ricchi che presumibilmente non andranno in vacanza non incideranno sul risultato finale, non favoriranno questa o quella...