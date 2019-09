Le poltrone venete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIOVENEZIA Alla vigilia della formazione dell'esecutivo giallorosso, i dem veneti si erano sgolati nel supplicare i vertici nazionali del Partito Democratico di non lasciare al Movimento 5 Stelle la rappresentanza territoriale del Nordest. Una preghiera esaudita solo al secondo giro, ma tant'è, fra i 18 sottosegretari del Pd, ci sono un vicentino e due veneziani, per cui il segretario Alessandro Bisato ringrazia: «Aumenta il peso specifico della nostra regione nel governo del Paese». Ma per quanto di peso siano...