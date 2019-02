LE POLEMICHE ROMA «Il gruppo di contatto non è una mediazione o un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE POLEMICHEROMA «Il gruppo di contatto non è una mediazione o un dialogo formale, ma serve ad accompagnare il percorso» attraverso la pressione internazionale «per permettere ai venezuelani di esprimersi in modo democratico e pacifico con nuove elezioni presidenziali». Alla fine Federica Mogherini la spunta. L'alto commissario per la politica estera della Ue riunisce a Bucarest i ministri degli esteri Ue e riesce a mettere insieme i Ventisette su una linea comune, malgrado sul Venezuela le posizioni non siano del tutto coincidenti. LA...