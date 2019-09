CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE POLEMICHENEW YORK Lo scandalo Ucraina-gate ha la sua prima vittima eccellente. L'inviato speciale per l'ex provincia sovietica Kurt Volker ha rassegnato le dimissioni per aver facilitato l'accesso di Rudolph Giuliani agli esponenti del nuovo governo del presidente Zelensky, al quale l'avvocato amico di Trump sollecitava prove incriminati contro Joe Biden. È stato lo stesso Giuliani a chiamare in ballo Volker, per difendersi dalle accuse di aver agito con una semplice iniziativa privata. Nel corso di un'intervista televisiva, l'ex sindaco...